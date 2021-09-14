Октябрьский фьючерс на газ в Европе достиг рекордной стоимости

Стоимость газа в Европе побила очередной рекорд, преодолев отметку в 800 долларов за 1 тысячу кубометров.

Результатом торгов на бирже ICE во вторник стала цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ Futures 65,5 евро за кВт*час или 800,2 доллара за 1 тысячу кубометров. В августе средний показатель стоимости контракта «на день вперед» составлял 553 доллара, в начале сентября уже 669 долларов за 1 тысячу кубометров.

Одним из основных факторов роста цены на голубое топливо стал низкий уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы. Переход к отбору оттуда начнется чуть более чем через месяц, однако уровень резервов в хабах едва достиг 70%, что на 15% ниже показателя последних пяти лет.