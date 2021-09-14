Астрофизики Сиднейского университета обнаружили необъяснимый сигнал в центре Галактики

Космический телескоп в Австралии обнаружил необъяснимые повторяющиеся радиосигналы, которые исходили из центра Млечного Пути.

За последние два года комплекс антенн Australian Square Kilometre Array Pathfinder фиксировал послание 13 раз. Астрофизики не смогли идентифицировать сигнал и расшифровать послания, также пока не определено их реальное происхождение. Ученые предположили, что радиоволны исходят от неизвестного науке объекта или инопланетной жизни. Статья опубликована в The Astrophysical Journal.

Источник радиоволн может ярко проявляться в течение нескольких недель, потом исчезает за день. Исследователи считают, что такое поведение не характерно ни для одной известной ранее сигнатуры.

Таинственно исчезновение девяти звезд зарегистрировали астрономы в ходе масштабного исследования. Группа небесных светил появилась и потом исчезла в течение получаса, такой феномен ученые наблюдали впервые, пишет телеканал «360».