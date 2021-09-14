В Узбекистане предложили запретить TikTok из-за пагубного влияния на детей

В Узбекистане предложили полностью запретить социальную сеть TikTok. С подобной идеей выступила заместитель председателя Центрального совета партии «Миллий тикланиш» (вторая сила по численности в парламенте, входящая в правящий блок) Феруза Мухамеджанова, сообщает издание Podrobno.uz.



Такое предложение появилось на фоне нашумевшей трансляции, которую провели две узбекские школьницы на уроке правоведения. Девочки громко отпускали нецензурные выражения, демонстративно игнорируя учителя.

Политик связала инцидент с пагубным влиянием соцсетей на молодежь. По ее мнению, необходимо качественно усиливать меры ответственности за подобные проступки несовершеннолетних.

«Инцидент с девочками должен стать тревожным сигналом не только для работников образования и правоохранительных органов, но и для организаций, непосредственно отвечающих за просвещение молодежи», – считает Мухамеджанова.

Ранее министерство физической культуры и спорта Узбекистана объявило о разработке онлайн-системы по контролю за весом чиновников.