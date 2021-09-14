«Досадное недоразумение». Как военные НАТО на улицах Латвии довели ребенка до истерики

Жители Латвии не оценили демонстративную готовность НАТО встать на их защиту и раскритиковали военные учения Альянса в центре Риги. Так они дали понять, что не разделяют опасений Запада по поводу якобы надвигающейся «российской агрессии». К такому выводу пришли эксперты аналитического портала RuBaltic.

Кошмар на улицах Риги

Маневры Namejs 2021 стартовали на территории Латвии в конце августа. В них принимают участие девять тысяч военнослужащих из Литвы, Эстонии, США, Польши, Канады, Германии и других стран — членов НАТО. В ходе учений солдаты отрабатывают способы реагирования на гибридные угрозы, а также методы ведения военных действий.

На этом фоне в минобороны Латвии сразу предупредили — операции будут проводиться не только на специализированных полигонах, но и на гражданских дорогах. В этой связи жителей Риги и других регионов попросили отнестись с пониманием к готовящимся маневрам.

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Однако едва ли мирные граждане могли предположить, что десятки военных НАТО действительно будут бегать по улицам латвийской столицы с автоматами наперевес. На днях солдаты изображали уличные бои, ползали по тротуарам и стреляли холостыми патронами.

Новая реальность пришлась по душе далеко не всем. Так, например, рижанин Владимир Ковиньш в соцсети TikTok опубликовал видео, на котором армеец во всей боевой амуниции высунулся из-за угла дома посреди улицы и открыл стрельбу из автомата.

Его не остановила даже проходящая мимо женщина с ребенком. От пулеметной очереди младенец расплакался, а испуганная мать попросила военных перестать стрелять.

???? Pateicoties tiktokam es tagad zinu kā notiek urbānās militārās mācības



Šīs sievietes vietā es arī būtu ļoti dusmīgs + esmu pacifists un daudz kas man no šī visa liekas dīvaini.



Kādas jūsu domas? pic.twitter.com/4x6uvC2N0y — Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) September 11, 2021

Короткое видео моментально разлетелось среди пользователей соцсетей. Возмущенные латвийцы раскритиковали практику НАТО проводить военные учения внутри населенных пунктов и обвинили их в желании превратить города в полигоны.

«Российские солдаты уже в центре Риги! Ой, стоп. Это же латвийские военные учения "Namejs-2021" с привлечением солдат НАТО. И улицы перекрывать видимо не нужно. Давайте будем пугать наших детей. Из-за соломы в чужой голове должно страдать обычное гражданское население», — написал в Telegram-канале журналист Sputnik Марат Касем.

Позднее оборонное ведомство Латвии вынуждено было извиниться:

«Во время учений могут возникать и непредвиденные ситуации. В данном случае не было цели напугать горожан. Эта ситуация была досадным недоразумением».

Россия — не угроза

Впрочем, местное население так и не проявило «должного» понимания. Ведь западные военные ожидали от латвийских граждан благодарности за готовность отстаивать их свободу перед «российскими оккупантами», но в реальности столкнулись с негодованием и отторжением.

«Население видит угрозу своей нормальной жизни не в “российской агрессии”, а в военных, которые учатся этих людей от агрессии защищать и вольно или невольно делают войну частью их повседневности», — объяснили эксперты.

Global Look Press / Виктор Лисицын / Global Look Press

Аналитики обратили внимание, что действия НАТО на этот раз не только не раскололи Латвию «на латышей и латвийских русских», но лишь крепче их сплотили. Ведь «праведный гнев» от произвола объединенных армий Запада испытывают и первые, и вторые.

«Люди в Латвии не ждут вторжения России и не нуждаются в соответствующих звуковых и визуальных доказательствах от союзников по НАТО», — убеждены авторы статьи.

Тем не менее поводов для подобного «запугивания» местных жителей предостаточно, констатировали в RuBaltic. Необходимость проведения учений на улицах страны можно было бы обосновать, к примеру, стартовавшими российско-белорусскими учениями «Запад — 2021» или тем же миграционным кризисом на границе Латвии и Белоруссии.

Примечательно, что руководство НАТО, чьи военные фактически стали виновниками волны негодования со стороны мирных граждан, ситуацию никак не прокомментировали.

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«Они вовсе не понимают, с какой целью находятся в Латвии и зачем им сидеть в этой бедной холодной стране, а к местным аборигенам относятся без малейшего намека на уважение, потому что в Прибалтике хозяева жизни не прибалты, а они — военнослужащие Альянса», — полагают обозреватели.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс сообщил о том, что во время учений Namejs 2021 пострадали трое военнослужащих НАТО в результате несчастного случая. Они были госпитализированы. Одного из них после осмотра выписали, состояние двух других оценивалось как стабильное. Подробности ЧП и гражданство военнослужащих не уточнялись.

Военные маневры Namejs 2021 будут продолжаться на территории Латвии до 3 октября.