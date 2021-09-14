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«Досадное недоразумение». Как военные НАТО на улицах Латвии довели ребенка до истерики

«Досадное недоразумение». Как военные НАТО на улицах Латвии довели ребенка до истерики

Жители Латвии не оценили демонстративную готовность НАТО встать на их защиту и раскритиковали военные учения Альянса в центре Риги. Так они дали понять, что не разделяют опасений Запада по поводу якобы надвигающейся «российской агрессии». К такому выводу пришли эксперты аналитического портала RuBaltic.

Кошмар на улицах Риги

Маневры Namejs 2021 стартовали на территории Латвии в конце августа. В них принимают участие девять тысяч военнослужащих из Литвы, Эстонии, США, Польши, Канады, Германии и других стран — членов НАТО. В ходе учений солдаты отрабатывают способы реагирования на гибридные угрозы, а также методы ведения военных действий.

На этом фоне в минобороны Латвии сразу предупредили — операции будут проводиться не только на специализированных полигонах, но и на гражданских дорогах. В этой связи жителей Риги и других регионов попросили отнестись с пониманием к готовящимся маневрам.

«Досадное недоразумение». Как военные НАТО на улицах Латвии довели ребенка до истерики
pixabay.com  / 

Однако едва ли мирные граждане могли предположить, что десятки военных НАТО действительно будут бегать по улицам латвийской столицы с автоматами наперевес. На днях солдаты изображали уличные бои, ползали по тротуарам и стреляли холостыми патронами.

Новая реальность пришлась по душе далеко не всем. Так, например, рижанин Владимир Ковиньш в соцсети TikTok опубликовал видео, на котором армеец во всей боевой амуниции высунулся из-за угла дома посреди улицы и открыл стрельбу из автомата.

Его не остановила даже проходящая мимо женщина с ребенком. От пулеметной очереди младенец расплакался, а испуганная мать попросила военных перестать стрелять.

Короткое видео моментально разлетелось среди пользователей соцсетей. Возмущенные латвийцы раскритиковали практику НАТО проводить военные учения внутри населенных пунктов и обвинили их в желании превратить города в полигоны.

«Российские солдаты уже в центре Риги! Ой, стоп. Это же латвийские военные учения "Namejs-2021" с привлечением солдат НАТО. И улицы перекрывать видимо не нужно. Давайте будем пугать наших детей. Из-за соломы в чужой голове должно страдать обычное гражданское население», — написал в Telegram-канале журналист Sputnik Марат Касем.

Позднее оборонное ведомство Латвии вынуждено было извиниться:

«Во время учений могут возникать и непредвиденные ситуации. В данном случае не было цели напугать горожан. Эта ситуация была досадным недоразумением».

Россия — не угроза

Впрочем, местное население так и не проявило «должного» понимания. Ведь западные военные ожидали от латвийских граждан благодарности за готовность отстаивать их свободу перед «российскими оккупантами», но в реальности столкнулись с негодованием и отторжением.

«Население видит угрозу своей нормальной жизни не в “российской агрессии”, а в военных, которые учатся этих людей от агрессии защищать и вольно или невольно делают войну частью их повседневности», — объяснили эксперты.

«Досадное недоразумение». Как военные НАТО на улицах Латвии довели ребенка до истерики
Global Look Press  / Виктор Лисицын / Global Look Press

Аналитики обратили внимание, что действия НАТО на этот раз не только не раскололи Латвию «на латышей и латвийских русских», но лишь крепче их сплотили. Ведь «праведный гнев» от произвола объединенных армий Запада испытывают и первые, и вторые.

«Люди в Латвии не ждут вторжения России и не нуждаются в соответствующих звуковых и визуальных доказательствах от союзников по НАТО», — убеждены авторы статьи.

Тем не менее поводов для подобного «запугивания» местных жителей предостаточно, констатировали в RuBaltic. Необходимость проведения учений на улицах страны можно было бы обосновать, к примеру, стартовавшими российско-белорусскими учениями «Запад — 2021» или тем же миграционным кризисом на границе Латвии и Белоруссии.

Примечательно, что руководство НАТО, чьи военные фактически стали виновниками волны негодования со стороны мирных граждан, ситуацию никак не прокомментировали.

«Досадное недоразумение». Как военные НАТО на улицах Латвии довели ребенка до истерики
flickr.com  / CC BY-SA 3.0

«Они вовсе не понимают, с какой целью находятся в Латвии и зачем им сидеть в этой бедной холодной стране, а к местным аборигенам относятся без малейшего намека на уважение, потому что в Прибалтике хозяева жизни не прибалты, а они — военнослужащие Альянса», — полагают обозреватели.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс сообщил о том, что во время учений Namejs 2021 пострадали трое военнослужащих НАТО в результате несчастного случая. Они были госпитализированы. Одного из них после осмотра выписали, состояние двух других оценивалось как стабильное. Подробности ЧП и гражданство военнослужащих не уточнялись.

Военные маневры Namejs 2021 будут продолжаться на территории Латвии до 3 октября.