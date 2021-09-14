ЦИК: число заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании уменьшилось

Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании стало меньше, сообщил член Центризбиркома РФ Антон Лопатин.

По его словам, прием заявлений на участие в дистанционном голосовании завершился 13 сентября. Число заявлений, по которым россияне получат отказ, уменьшилось.

«Причиной отказа может стать то, что указанный в заявлении адрес не совпадает с регистром избирателей или данными портала Госуслуг или Mos.ru», — уточнил Антон Лопатин в комментарии РИА Новости.

Поступившие заявления будут детально изучены, добавил Лопатин.

Голосование на думских выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование будет проводится в Москве и еще шести субъектах страны.