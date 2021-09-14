Массовый сбой в работе электросетей зафиксировали в Екатеринбурге

Несколько районов Екатеринбурга остались без электричества. Обесточены небоскреб «Высоцкий», здание Свердловского областного суда, банки и другие учреждения.

Масштабное отключение зафиксировано в Центральном и Юго-Западном районах города. Восстановительные работы планируется завершить в течение часа, заявили в пресс-службе «МРСК Урала» в ответ на запрос URA.RU. На место уже выехали специалисты.

«Подробностей инцидента пока нет, но мы не исключаем внешнего воздействия», — подчеркнули в пресс-службе «МРСК Урала».

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Екатеринбурга инцидент пока не прокомментировала, отмечает телеканал «360». В ряде зданий работает аварийное освещение.