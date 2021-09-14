В Иркутске лихач без прав погиб в ДТП при попытке уйти от полиции

В Иркутске молодой человек без водительских прав погиб в ДТП, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным полиции, водитель Toyota Premio выполнял опасные маневры на парковке торгового центра. Его заметили автоинспекторы и попросили остановиться для проверки документов.

Однако 24-летний нарушитель проигнорировал требование стражей порядка и стал уезжать. Во время погони сотрудники Госавтоинспекции неоднократно через специальное громкоговорящее устройство просили лихача остановиться, но молодой человек только увеличивал скорость.

На Академическом мосту водитель седана не справился с управлением и на большой скорости врезался в попутную дорожно-уборочную машину. От полученных травм он скончался на месте аварии. Установлено, что в момент столкновения нарушитель не был пристегнут ремнем безопасности. В результате ДТП 48-летний шофер спецтехники и пассажир не пострадали.

По факту произошедшего ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.