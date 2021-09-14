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«Зеленый Кот» объяснил, как Россия помогла Илону Маску создать SpaceX

«Зеленый Кот» объяснил, как Россия помогла Илону Маску создать SpaceX

Внук известного советского конструктора Сергея Королева рассказал, что Илон Маск дважды пытался купить баллистические ракеты в России. По словам Андрея Королева, сегодня американский инженер с иронией вспоминает те времена.

«Он об этом очень смешно всегда рассказывает. Мол, представляете, 30-летний парень из Америки прилетел в Россию, где только недавно был Советский Союз, и говорит: "Слушайте, продайте мне ракету. Ну ядерное оружие, так и быть, можете снять, а вот ракету мне, пожалуйста, отдайте". Ему в ответ: "Ты что, парень, с ума сошел?"», — поделился Королев.

Однако по рассказам самого Маска, в далеком 2002 году ему было не до смеха. Он знал, что тогда Россия продавала запуски на баллистических ракетах, поэтому рассчитывал увезти домой парочку экземпляров советской разработки. Преисполненный надежд и амбиций американский предприниматель приехал в Москву, но столкнулся с категоричным отказом.

Популяризатор космонавтики, блогер Zelenyikot и сооснователь компании «Орбитальный Экспресс» Виталий Егоров объяснил, что сделка купли-продажи не произошла только потому, что Маск и компания «Космотрас», с которой он вел переговоры, не смогли сторговаться.

Почему Илону Маску не удалось заполучить баллистические ракеты России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

«Он хотел за цену одной ракеты купить три. Кроме того, он хотел вывезти ракеты в США и, естественно, наши этого не могли допустить», — сказал Егоров «Политике Сегодня».

Отказ российской стороны «обидел» молодого инженера, после чего он решил создать собственные двигатели и ракеты-носители. В этом контексте мнение, что Россия подтолкнула Маска к созданию SpaceX, становится фактом, отметил блогер.

Впрочем, и тогда, и сегодня американец признает значение советской и российской космонавтики, которая вполне заслуживает уважения даже от заокеанского конкурента, заключил Егоров.

Ранее стало известно, что усилиями американского предпринимателя мир, в котором появятся функционирующие роботы подобные людям, перестанет быть выдумкой кинематографистов. В следующем году Илон Маск планирует презентовать прототип антропоморфного робота, оснащенного системой искусственного интеллекта.

 