«Зеленый Кот» объяснил, как Россия помогла Илону Маску создать SpaceX

Внук известного советского конструктора Сергея Королева рассказал, что Илон Маск дважды пытался купить баллистические ракеты в России. По словам Андрея Королева, сегодня американский инженер с иронией вспоминает те времена.

«Он об этом очень смешно всегда рассказывает. Мол, представляете, 30-летний парень из Америки прилетел в Россию, где только недавно был Советский Союз, и говорит: "Слушайте, продайте мне ракету. Ну ядерное оружие, так и быть, можете снять, а вот ракету мне, пожалуйста, отдайте". Ему в ответ: "Ты что, парень, с ума сошел?"», — поделился Королев.

Однако по рассказам самого Маска, в далеком 2002 году ему было не до смеха. Он знал, что тогда Россия продавала запуски на баллистических ракетах, поэтому рассчитывал увезти домой парочку экземпляров советской разработки. Преисполненный надежд и амбиций американский предприниматель приехал в Москву, но столкнулся с категоричным отказом.

Популяризатор космонавтики, блогер Zelenyikot и сооснователь компании «Орбитальный Экспресс» Виталий Егоров объяснил, что сделка купли-продажи не произошла только потому, что Маск и компания «Космотрас», с которой он вел переговоры, не смогли сторговаться.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Он хотел за цену одной ракеты купить три. Кроме того, он хотел вывезти ракеты в США и, естественно, наши этого не могли допустить», — сказал Егоров «Политике Сегодня».

Отказ российской стороны «обидел» молодого инженера, после чего он решил создать собственные двигатели и ракеты-носители. В этом контексте мнение, что Россия подтолкнула Маска к созданию SpaceX, становится фактом, отметил блогер.

Впрочем, и тогда, и сегодня американец признает значение советской и российской космонавтики, которая вполне заслуживает уважения даже от заокеанского конкурента, заключил Егоров.

Ранее стало известно, что усилиями американского предпринимателя мир, в котором появятся функционирующие роботы подобные людям, перестанет быть выдумкой кинематографистов. В следующем году Илон Маск планирует презентовать прототип антропоморфного робота, оснащенного системой искусственного интеллекта.