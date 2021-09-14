Воспоминания о соперничестве с Трампом заставили Байдена перекреститься на митинге

Президент США Джо Байден во время выступления на митинге в Калифорнии вспомнил о соперничестве со своим предшественником Дональдом Трампом на выборах 2020 года.

Американский лидер в своей речи выразил поддержку губернатору штата Гэвину Ньюсому. По словам Байдена, соперник главы Калифорнии на досрочных выборах Ларри Элдер является «клоном Дональда Трампа».

«Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом», — отметил Байден, после чего перекрестился по католическому образцу.

Трамп ранее намекнул на участие в следующих выборах президента Соединенных Штатов, которые состоятся в 2024 году. Во время недавнего интервью республиканец заявил, что Байден просто не оставил ему выбора после вывода американских войск из Афганистана, передает телеканал «360».