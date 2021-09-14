Безмолвный Джо. Почему администрация Байдена прервала его выступление на полуслове

Белый дом в очередной раз прервал трансляцию выступления Джозефа Байдена на полуслове. Президент США обсуждал с официальными лицами города Бойсе, штат Айдахо, лесные пожары, бушующие в западной части страны. В один момент Байден захотел задать вопрос Джорджу Гейслеру — представителю Национальной ассоциации лесников штата.

«Могу я задать вам вопрос?» — поинтересовался президент.

«Конечно», — ответил Гейслер.

«Одна из вещей, над которой я работал, помимо прочего, — это…» — успел сказать Байден, после чего трансляция прервалась.

BIDEN: “Can I ask you a question?”



*White House feed cuts out” pic.twitter.com/YQ9I9u3r98 — RNC Research (@RNCResearch) September 13, 2021

Газета New York Post (NYP) пишет, что с момента инаугурации Джо Байдена произошло уже несколько подобных инцидентов. Журналисты считают, что администрация Белого дома старается прерывать публичные выступления президента из-за возможных с его стороны оговорок, а также путаницы в именах и датах.

К примеру, в прошлом месяце трансляцию речи Байдена прервали на моменте, когда журналист спросил про причину вывода войск США из Афганистана. В марте выступление президента оборвалось сразу, как только демократ приступил к ответам на вопросы коллег из Демпартии.

Global Look Press / Stefani Reynolds - Pool via CNP

На прошлой неделе авторитетное издание Politico сообщало, что многие чиновники из Белого дома стараются не смотреть выступления Джо Байдена или прерывать их. Сам американский президент открыто признавал, что помощники советуют ему избегать вопросов от журналистов и удаляться из зала сразу после окончания спича.

«На самом деле, мы часто говорим [Байдену]: "Не отвечайте на вопросы", — сообщила в мае пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. – Но он будет делать то, что хочет, потому что он президент Соединенных Штатов».

Чаще всего после прерванных выступлений Джо Байдена, на экране сразу же загорается надпись: «Спасибо, что присоединились». Таким образом, сейчас «свобода слова» американского президента заканчивается там же, где обрывается его выступление.