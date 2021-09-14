Париж ужесточит миграционные законы для ЦАР на фоне выхода страны из-под влияния Франции

Французские власти намерены ужесточить миграционное законодательство для жителей африканских государств в ответ на выход некоторых стран из-под влияния Парижа.

Как передает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на Radio Lengo Songo, президент Франции Эммануэль Макрон связал данное решение с кризисом в Афганистане. По его словам, после бегства войск и дипломатических работников США из афганского государства большое количество местного населения попыталось найти убежище в соседних странах.

Однако приближенные к французскому послу в Африке Сильвену Итте назвали другую возможную причину ужесточения миграционных законов. По имеющейся информации, ограничения в первую очередь будут касаться Центральноафриканской Республики. Данный факт вполне доказывает недружественную политику Парижа в отношении Банги.

Предположительно после ЦАР ограничения могут быть введены для других стран Африканского континента, например, Мали и Гвинеи, ведь в данный момент руководство этих государств начало избавляться от влияния Франции. Так, весной в малийском Бамако состоялся военный переворот, и сейчас страной руководит кадровый офицер и народный лидер Ассими Гоита. Похожая ситуация сложилась в Конакри: руководитель Сил специальных операций Гвинеи Мамади Думбуйя сместил профранцузского президента республики.

Подобные действия в африканских государствах явно вызвали раздражение у официального Парижа. Поэтому в ужесточении миграционного законодательства просматривается месть.