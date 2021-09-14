Скончался участник Второй чеченской войны генерал Виктор Казанцев

Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал Виктор Казанцев скончался на 76-м году жизни в Краснодаре.

Казанцев с 1999 по 2000 год руководил российскими войсками во время борьбы с боевиками в Чечне. Бывший президент России Борис Ельцин присвоил генералу звание Герой России «за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований».

С 2000 по 2004 год Казанцев занимал должность полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.