Президент России назвал иностранные вооруженные силы главной проблемой Сирии

Главной проблемой Сирии являются незаконно присутствующие иностранные вооруженные силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства накануне провел встречу с сирийским лидером Башаром Асадом в Кремле. В ходе встречи российский лидер назвал присутствие иностранных вооруженных главной проблемой республики.

«Что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны», — сказал Путин.

Если бы вся территория Сирии контролировалась законным правительством, то страна двигалась бы быстрее по пути восстановления, добавил российский лидер.

Башар Асад также в ходе переговоров с Владимиром Путиным прокомментировал санкции, которые введены против Сирии. По его словам, ограничительные меры являются античеловеческими и антигосударственными.