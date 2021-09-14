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Президент России назвал иностранные вооруженные силы главной проблемой Сирии

Президент России назвал иностранные вооруженные силы главной проблемой Сирии

Главной проблемой Сирии являются незаконно присутствующие иностранные вооруженные силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства накануне провел встречу с сирийским лидером Башаром Асадом в Кремле. В ходе встречи российский лидер назвал присутствие иностранных вооруженных главной проблемой республики.

«Что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны», — сказал Путин.

Если бы вся территория Сирии контролировалась законным правительством, то страна двигалась бы быстрее по пути восстановления, добавил российский лидер.

Башар Асад также в ходе переговоров с Владимиром Путиным прокомментировал санкции, которые введены против Сирии. По его словам, ограничительные меры являются античеловеческими и антигосударственными.