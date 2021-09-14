Аспиликуэта считает, что матч группового этапа ЛЧ с «Зенитом» будет непростым

Испанский защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча стартового тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Восемь матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 14 сентября. В одной из игр лондонский «Челси» примет «Зенит». В преддверии поединка капитан «аристократов» Сесар Аспиликуэта в разговоре с клубной пресс-службой назвал предстоящую встречу «сложной».

«Мы начинаем с нуля, как и все европейские команды, поэтому мы знаем, что нам нужно упорно бороться, чтобы достичь того, чего мы хотим, и это начнется с завтрашнего дня», — подчеркнул испанский футболист.

Матч «Челси» и «Зенита» обслужит польская бригада арбитров во главе с Бартошом Франковски. Игра на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется в 22 часа по московскому времени. Ранее «Челси» и «Зенит» никогда не встречались в очных матчах.