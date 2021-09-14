Зарплатная реформа для педагогов. Как изменятся доходы российских учителей

В Правительстве России намерены привести зарплаты учителей и воспитателей в регионах к общему знаменателю. Для начала эксперимент проведут в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Республике Мордовия.

Там разработают единую модель расчета оклада педагогам в зависимости от их квалификации и установят общие правила начисления стимулирующих и компенсационных выплат, сказано в постановлении Правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Пока что в регионах, где будет запущен пилотный проект, не имеют представления о том, как изменятся доходы педагогов. Однако власти гарантировали, что зарплаты не станут ниже, если объем работы и основания для выплат останутся прежними.

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По плану к разработке единой модели власти избранных субъектов РФ приступят в ноябре. В течение полугода они должны будут проанализировать существующий уровень зарплат работников системы образования и создать единый принцип для их последующего перерасчета. Внедрение новой системы произойдет уже в мае 2022 года, сообщила «Политике Сегодня» министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

«Для нас важно включение Сахалинской области в число пилотных регионов. Это позволит отработать новую систему оплаты труда с учетом наших региональных особенностей», — поделилась глава ведомства.

Зарплата педагогов, как и прежде, будет складываться из двух частей: оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат. Однако стандарты определения их размеров отныне будут регулироваться федеральными властями (сегодня этим занимаются образовательные учреждения), а точнее — общими формулами, которые будут адаптированы под особенности каждого из регионов. По желанию каждый субъект сможет назначить собственные надбавки.

Таким образом, зарплаты по всей стране не станут одинаковыми, например, на Дальнем Востоке они традиционно будут выше благодаря районному коэффициенту. Реформа в данном случае главным образом нацелена на то, чтобы укрепить размер базовой части оклада преподавательского состава. Таким образом учителя станут меньше зависеть от решений на местах, передает слова зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдеенко издание «Коммерсантъ».

«Мы видим, что оплата одной и той же работы может отличаться в пять-шесть раз. Понятно, что единого размера оплаты не может быть — слишком разная ситуация в регионах. Но такой дисбаланс — это слишком», – подчеркнул Авдеенко.

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Неизвестно, по какому принципу в правительстве отбирали субъекты для участия в пилотном проекте. Но, судя по данным, которые «Политике Сегодня» предоставили в пресс-службе правительства Нижегородской области, разительных изменений зарплаты педагогам этого региона ждать не приходится, поскольку «необоснованной диспропорции» там сегодня попросту нет.

«Независимо от места нахождения при одинаковых критериях педагогический работник получает равную заработную плату. Размер заработной платы соответствует объему выполняемых работ», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

При этом нижегородские власти отметили, что средняя зарплата учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования в 2020-ом составила почти 33 тысячи рублей. Это почти на 13 тысяч ниже среднего показателя по стране, озвученного Росстатом по итогам минувшего года.

Депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко убежден, что в России нужно менять не только систему оплаты труда, но и принцип работы преподавательского состава. Ведь повышение оплаты труда в рамках новой реформы не решит главную проблему — непомерно высокую нагрузку педагогов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Всегда были учителя, которые много получают, но это в основном за счет часов дополнительных, уроков, которые они проводят. И это называется изматывание педагога, когда он сутками сидит в школе, бегает по дополнительным урокам, так что это не путь», — считает собеседник «ПС».

Тестировать новую систему оплаты труда будут в течение года — до мая 2023-го. После Минпросвещения РФ изучит результаты пилотного проекта, определит объемы и источники финансирования и подготовит законодательный акт, который распространит единую модель на все регионы.