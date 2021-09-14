В Госдуме назвали «погавкиванием» доклад Европарламента по сдерживанию России

Депутат Руслан Бальбек, представляющий в Госдуме интересы жителей Севастополя и Крыма, назвал Европарламент «аппаратом по выдаче бесполезных рекомендаций» в связи с рекомендацией законодательного органа укреплять военный потенциал «для сдерживания России», передает РИА «Новости».

Соответствующий проект доклада за авторством экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса ранее согласовали евродепутаты. Ожидается, что голосование по нему состоится 15 сентября. По мнению Бальбека, изложенные в документе механизмы сдерживания России — не более, чем пустословие, поскольку «желающих бодать Москву нет, а так, погавкивать в нашу сторону — тут клиентов хоть отбавляй».

«Вот и получается, что главный законодательный орган Европы превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций, которые сами же учредители считают необязательными к исполнению», — заявил Бальбек.

В соответствии с докладом ЕС должен расширить санкции в связи с «незаконными» выборами в Крыму, увеличить ответственность России за «блокирование» минских соглашений, не признавать новый состав Госдумы, если выборы будут признаны «нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права». Данные меры ЕС должен координировать с США.

Стоит заметить, что данные доклады считаются лишь рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС. По мнению авторов, доклад должен обозначить жесткую позицию ЕС в отношении России и не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза».