Американский генерал Хайтен призвал к диалогу с Россией и Китаем ради мировой безопасности

Последствия гипотетического вооруженного конфликта США с Россией и Китаем коснуться всего мира, заявил американский генерал Джон Хайтен.

В подкасте института Брукингса заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США указал, что Соединенные Штаты никогда не шли на прямое военное столкновение с СССР, и не хотят допустить подобного с РФ или КНР.

«Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», — уверен Хайтен.

По его мнению, война с применением ядерного вооружение разрушит мировую экономику и весь мир в целом. По этой причине, считает генерал, Вашингтон должен вести диалог с Москвой и Пекином. Он напомнил, что российско-американские переговоры по вопросам обеспечения стратегической стабильности уже имеют успех.