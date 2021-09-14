Врач Якоби мог перевезти «бутылки из номера» Навального в ФРГ по просьбе Певчих

Доктор Филипп Якоби летел с Алексеем Навальным из Омска в Берлин. По просьбе Марии Певчих он взял в самолет бутылки из-под воды, которые женщина якобы изъяла из номера блогера.

Новые детали вокруг «берлинского пациента» стали поводом для обсуждения на программе «Стена Сосновского» на YouTube-канале «Соловьев Live». Ведущий Александр Сосновский дал прослушать гостям аудиозапись, в ходе которой журналист-аналитик по особо громким делам в Германии Лиане Тойеркауф поделилась своим разговором с доктором Якоби, который сопровождал блогера в клинику «Шарите» из Омска.

Со слов врача, сторонница Навального Певчих не могла взять бутылки с собой в багаж из-за возможных проблем на российской таможне. Поэтому она, используя женское обаяние, попросила Якоби пронести тару на борт. Мужчина согласился и привязал рюкзак с бутылками к своему чемодану.

В Берлине врача встретили в аэропорту неизвестные ему люди и без формальных процедур, без подписания протокола, забрали багаж. Якоби не исключает, что в тот момент общался с представителями бундесвера.

При этом недавно стало известно, что бутылки, которые Певчих якобы изъяла из гостиничного номера Навального, никогда не вывозились за пределы России. Их уничтожили в день госпитализации блогера. Тара, которая оказалась у Якоби, была куплена сторонницей блогера уже в «чистой зоне» аэропорта.