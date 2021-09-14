Против родных бывшего вице-мэра Барнаула возбудили дело за оскорбление судьи и прокурора

Сотрудники СК по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении членов семьи экс-заместителя мэра Барнаула Сергея Демина из-за оскорблений во время оглашения приговора.

Суд ранее признал Демина виновным в двух эпизодах взяточничества и отправил его на девять лет в колонию строгого режима. Супруга бывшего чиновника, выслушав вердикт, оскорбила судью и сотрудника прокуратуры. Сын подсудимого также вел себя неподобающе, сообщает пресс-служба СК по региону.

Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду». Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа на сумму до 80 тыс. рублей или арест на срок до четырех месяцев. Им также могут назначить исправительные работы.