Власти Афганистана, сдавшие страну талибам, являются ставленниками США, поэтому ответственность за захват государства лежит полностью на них.

Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков. НАТО, по его словам, пытается обвинить правительство южноазиатской республики в тех событиях. Однако все прекрасно помнят, кто вторгся в Афганистан и пребывал там на протяжении 20 лет, отметил политик.

Он отметил, что хрупкая «искусственная надстройка» развалилась сразу же после ухода ее создателя. По этой причине вся ответственность за захват Афганистана «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в России) лежит целиком и полностью на плечах Вашингтона и НАТО.

Пушков также напомнил о достижениях присутствия США и НАТО в исламской республики. По его словам, финансовые вложения в количестве 2,2 трлн долларов за 20 лет никак себя не оправдали.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации