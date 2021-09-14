Асад на встрече с Путиным назвал санкции против сирийцев античеловеческими

Санкции, применяемые в отношении сирийского народа, носят античеловеческий, антигосударственный и нелегитимный характер. Об этом заявил президент САР Башар Асад в Кремле.

Он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили ситуацию в Сирии.

«Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но, тем не менее, это имеет место», — сказал Асад.

Правительство САР уже примерно три года не проводит политических процессов. Это связано с деструктивным влиянием иностранных государств. Сирийские власти понимают эту проблему и пытаются ее решить.

Путин радушно принял Асада в Кремле. Президент России поздравил коллегу с прошедшим днем рождения и успешным переизбранием на пост главы государства.