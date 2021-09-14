Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Москве

Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву вечером 13 сентября, чтобы провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент РФ поприветствовал Асада, поздравив его с днем рождения и отметив хороший результат на президентских выборах. Сирийский лидер поблагодарил своего коллегу на русском языке, отметив вклад России в восстановление республики.

«Несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни», — сказал Путин.

Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов и борьбу с терроризмом. Путин отметил, что одной из главных проблем Сирии по-прежнему является нахождение на территории государства иностранных военных, в том числе незаконных бандформирований.