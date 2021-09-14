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Общественники предлагают ввести три выходных дня для россиян после вакцинации

Общественники предлагают ввести три выходных дня для россиян после вакцинации

Дополнительные выходные нужны для граждан России, сделавших прививку от COVID-19. С такой инициативой выступил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив.

Директор ИСИРГИ Максим Петунин напомнил, что в действующем трудовом законодательстве такие меры не прописаны.

«В связи с вакцинацией от коронавируса, которая идет сейчас в регионах России, прошу рассмотреть введение трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — отмечено в инициативе.

Общественник обратил внимание, что после прививки от COVID-19 нередко наблюдается повышение температуры, а также ухудшение общего состояния. Однако не выходить на работу из-за таких симптомов можно только после оформления больничного листа.

Документ по поводу ввода дополнительных выходных направили на рассмотрение главе Минтруда Антону Котякову, а также ожидается ответ от спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.