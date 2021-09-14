Белый дом оборвал речь Байдена во время разговора о пожарах в США

Прямая трансляция, в ходе которой американский президент Джо Байден обсуждал с главой Национальной ассоциации лесоводов Джорджем Гейслером пожары в США, была прервана Белым домом.

Встреча с президентом проходила в американском штате Айдахо. Основной темой были непрекращающиеся пожары на западе страны. В ходе активного обсуждения Байден задал вопрос Гейслеру, однако закончить его он не успел.

«Одна из вещей, над которой я работал, — это...» — донеслось до зрителей.

Вместо заявления президента зрители услышали сообщение с заглушкой. Издание The New York Post сообщило, что подобный случай не единичный, и речь президента часто обрывают на полуслове. Так, в августе Байден вел обсуждение журналистов, оставшихся в Афганистане. В тот момент его микрофон намеренно отключили.