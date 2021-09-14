Депутат Бойко: Киеву нужно конструктивно подойти к встрече Путина и Зеленского

Россия готова к встрече президента Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Но Киеву следует конструктивно подойти к переговорам, заявил депутат Рады Юрий Бойко.

Руководство Украины хочет выдвинуть на первый план тему Крыма на предстоящей встрече Зеленского и Путина. Но эта попытка связана с «неконструктивной ситуацией» в стране и общей неготовностью саммита, отметил депутат Верховной рады.

«Я думаю, что вопрос Крыма они [Россия — Прим. ред.] не будут обсуждать. А вот что касается других вопросов, то они будут готовы обсуждать при условии, что будет соответствующая подготовка», — отметил депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в эфире канала «Наш».

Согласно словам Юрия Бойко, Киев в первую очередь заинтересован в переговорах двух президентов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указывал, что Путин подтвердил готовность встретиться с украинским коллегой.