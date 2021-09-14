Хабаровские правоохранители остановили продажу поддельных военных билетов

Военные билеты продавались через интернет-сайт, доступ к которому в настоящее время ограничен. Об этом заявили в пресс-центре хабаровской прокуратуры.

Правоохранители обнаружили подозрительный сайт во время работы по мониторингу Сети. На ресурсе размещались объявления, предлагающие пользователям приобрести поддельный военный билет за 90 тысяч рублей.

«В целях ограничения свободного доступа к незаконному интернет-ресурсу прокурором района в суд направлен административный иск, который удовлетворен, доступ к сайту заблокирован», — уточнили в краевой прокуратуре.

Хабаровчанам напомнили, что распространение объявлений подобного рода запрещено законом. Подделка официальных документов наказывается ограничением свободы сроком до четырех лет. Аналогичное наказание предусмотрено за использование документов, полученных незаконным путем.