Блинкен заявил о намерениях США защищать Украину от России

США сделают все возможное, чтобы защитить Украину в случае войны с Россией. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Он ответил на вопрос одного из конгрессменов на слушании в Палате представителей. Главу дипломатии страны спросили, как Вашингтон будет реагировать на «российскую агрессию» в отношении Украины.

«Абсолютно. Мы будем придерживаться наших обязательств. В том числе обязательств, которые президент Владимир Зеленский обсуждал примерно две недели назад», — ответил Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил США с официальным визитом. В один из дней он посетил Белый дом, где встретился с американским лидером Джо Байденом. По итогам переговоров представители двух государств опубликовали совместное заявление по сотрудничеству. Одно из направлений связано с безопасностью и обороной.