Африка не желает мириться с захватнической политикой Франции, в связи с чем последняя стремительно теряет свой авторитет. Так считает военно-политический эксперт Алексей Леонков.

Париж на протяжении долгого времени демонстрировал грабительскую политику, шантаж и угрозы по отношению к африканцам. Последние требуют европейцев покинуть материк и перестать вмешиваться в дела суверенных государств. Положение Франции осложняется тем, что никто не хочет сотрудничать с европейскими колонизаторами.

«Африка — территория раздора между европейскими государствами, США, Китаем и Россией. Они пытаются поделить влияние на континент», — напомнил Леонков.

Сейчас на африканском континенте еще есть страны, испытывающие зависимость от Франции. Однако в последнее время можно заметить снижение влияния неоколониализма, пояснил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Африканские лидеры все больше склоняются к построению взаимовыгодных и дружеских отношений с Россией. Леонков напомнил, что именно Москва стала той стороной, к которой африканцы обратились за помощью в борьбе с колониальным наследием.

«То, что, Москва помогает — это хорошо. Мы повсеместно завоевываем признание Африки. Французы недовольны потерей влияния и пытаются любыми способами удержать его», — заявил собеседник издания.

Многочисленные трудности не мешают Африке стремиться к развитию и лучшей жизни. Франция не оставляет попыток повлиять на ситуацию, однако репутация Парижа заранее обрекает его на провал. Елисейскому дворцу пора смириться со своим проигрышем и наступлением новой эпохи, когда у власти в Африке стоят молодые военные. Одним из таких был законный глава Ливии Муаммар Каддафи, который стремительно вел страну к процветанию, но был убит с подачи западного сообщества во главе с Францией.