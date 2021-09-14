Аналитик Соловейчик: идея Беглова о создании промзоны на Парнасе логистически выигрышна

Одобренный правительством Петербурга и губернатором Александром Бегловым проект постройки промзоны на Парнасе станет важным шагом для города, считает экономист Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил, что Северная столица еще со времен императоров является крупнейшим промышленным центром государства и морскими воротами страны на Балтике. Кроме этого, Ленинградская область и Санкт-Петерубрг — единый логистический комплекс, благодаря которому стало возможным доставлять продукты промышленности в разные регионы. Претворять в жизнь это получается благодаря не только железным дорогам и водным маршрутам, но также и с помощью автомобильного транспорта, напомнил Соловейчик.

«Есть логистические транзитные предпосылки. И кадровые, и научные. Естественно, Петербург должен быть промышленным городом», — поделился Соловейчик в беседе с «Невскими Новостями».

Аналитик подчеркнул: чтобы Россия могла претендовать на высшие места в списке главных держав мира, стране нужно улучшать и развивать промышленность. Особую роль в этом будет играть высокотехнологичность с большой добавленной стоимостью. Именно поэтому, подчеркнул Владимир Соловейчик, промышленная зона на Парнасе, граничащая с Ленобластью, так выигрышна с точки зрения логистики.