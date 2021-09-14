Реаниматолог Серебряная: Навальный получил достаточную терапию в Омске

Омским врачам удалось стабилизировать состояние блогера Алексея Навального до его транспортировки в самолет. Ситуацию обсудили гости «Стены Сосновского».

Ведущий программы на YouTube-канале «Соловьев Live» Александр Сосновский процитировал слова врача Филиппа Якоби. Последний находился в самолете вместе с Навальным во время перелета из Омска в Берлин. На протяжении всего пути блогер получал обезболивающую терапию.

Врачам омской больницы, как отметил Сосновский, удалось стабилизировать состояние Навального. Медики провели первичные реанимационные мероприятия на профессиональном уровне. С его словами согласилась реаниматолог Римма Серебряная.

«Комплексно этот человек получил достаточную терапию, которая, очевидно, привела его в относительную стабилизацию и дала право жить дальше», — отметила Серебряная.

Навальный находился в стабильном состоянии и перед передачей немецким медикам в «Шарите». Во время полета блогеру не нужен был атропин. Это опровергает версию его сторонников об «отравлении», пишет Федеральное агентство новостей.