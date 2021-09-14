Премьер-министр Великобритании Джонсон потерял мать

Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уолл умерла в возрасте 79 лет в Лондоне. Об этом сообщило издание Telegraph.

Печальная новость стала известна вечером 13 сентября. По информации представителя семьи, Шарлотта Джонсон Уолл провела последние дни жизни в больнице.

Шарлотта Джонсон Уолл и ее первый супруг Стэнли Джонсон родили четверых детей. У Бориса Джонсона есть сестра журналист Рэйчел Джонсон, а также братья депутат парламента Джо Джонсон и предприниматель Лео Джонсон.

Мать британского премьера была известной художницей-партретисткой, она также писала пейзажи. Ее работы продаются за 1-5 тысяч фунтов стерлингов (100,9-504,8 тысячи рублей).

Борис Джонсон в прошлом году потерял тещу Дип Сайн, мать бывшей жены Марины Уиллер. Через шесть дней после трагичной новости новая возлюбленная премьер-министра Кэрри Саймондс объявила, что ждет ребенка, а после пара заявила и о готовящейся свадьбе.