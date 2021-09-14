Корнилов: немцы еще припомнят Польше неуважение к Меркель

Отказ польского президента Анджея Дуды встретиться с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель во время ее визита в Варшаву, является скандальным проявлением неуважения, которое вся Германия может воспринять как оскорбление.

Такое мнение в комментарии информагентству «ПолитЭксперт» высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня», публицист и историк Владимир Корнилов.

Ранее журналисты немецкого издания Die Welt назвали дипломатическим скандалом отказ польского президента встретиться с Ангелой Меркель. При этом они предположили, что со стороны Анджея Дуды такое поведение было неслучайным, и после смены власти в Германии между Варшавой и Берлином сохранятся специфические отношения.

Развивая эту тему в разговоре с корреспондентом издания «ПолитЭксперт», Владимир Корнилов высказал собственное мнение по поводу того, как в дальнейшем будут развиваться польско-немецкие отношения.

Global Look Press / Odd Andersen/dpa

Для начала Корнилов согласился с тем, что отказ Дуды от встречи с прибывшей в Варшаву Меркель – это «скандал».

«Это проявление явного неуважения как минимум к личности Ангелы Меркель. Но при этом в Германии это могут расценить как оскорбление всей страны. Все-таки Меркель пока еще является канцлером», — добавил эксперт.

В Германии, по его словам, институт канцлера пользуется большим уважением, поэтому польский лидер напрасно думает, что федеральный канцлер Германии, который придет на смену Ангеле Меркель, забудет про этот неприятный инцидент. После того, как в Германии пройдут выборы и во главе страны встанет новый лидер, Варшаве нынешнюю ситуацию еще припомнят, уверен Корнилов.

«Дуда, конечно, хотел показать, как он и поляки обиделись на роль Меркель в завершении строительства "Северного потока — 2", — предположил обозреватель. — Он посчитал, что можно вот так просто плюнуть в адрес человека, перед которым он недавно лебезил, но который сейчас покидает свой пост».

flickr.com / Andrzej Duda

Но едва ли после ухода Ангелы Меркель с поста федерального канцлера Германии Берлин резко изменит свой внешнеполитический курс, добавил Владимир Корнилов в заключение. Тем более, что, по его словам, велика вероятность того, что партия ХДС, которую ранее возглавляла Меркель, вновь сформирует правящую коалицию с партиями ХСС и СДПГ.