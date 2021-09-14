Кедми рассказал, от чего зависит будущее благополучие Белоруссии

Развитие любого государства всегда зависит от того, насколько верно его власти понимают его национальные интересы, и будущее Белоруссии напрямую связано с приоритетами Минска.

Об этом в беседе с информационным агентством «НьюИнформ» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по мнению которого властям Белоруссии для обеспечения гармоничного развития государства необходимо определиться со своими приоритетами. И в этом вопросе, уверен политолог, Минску могу помочь имеющиеся у него полезные связи, которые, однако, необходимо укреплять.

Будущее Белоруссии, по словам Кедми, определяется глубокими историческими связями этой страны с Россией. И сейчас Минску предстоит сделать выбор в вопросе, какой Белоруссия будет через одно, два и три десятилетия.

«Белорусские элиты, формирование которых происходит непосредственно сейчас, должны определить будущее страны. Все будет зависеть от понимания приоритетов элитами, — убежден израильский политолог. — Если они правильно поймут, что нужно стране и народу, то мы увидим динамично развивающееся государство, которое будет становиться крепче с каждым годом».

ФБА «Экономика сегодня» /

Самое главное, что необходимо понять Минску в нынешней ситуации, добавил Кедми, это то, что Белоруссии для развития по оптимальному сценарию необходима поддержка Российской Федерации. Поэтому хорошо, что между Белоруссией и Россией сохранились тесные исторические связи, которые послужат базой для выстраивания и развития дальнейшего международного сотрудничества, заключил политолог.