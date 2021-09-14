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Кедми рассказал, от чего зависит будущее благополучие Белоруссии

Кедми рассказал, от чего зависит будущее благополучие Белоруссии

Развитие любого государства всегда зависит от того, насколько верно его власти понимают его национальные интересы, и будущее Белоруссии напрямую связано с приоритетами Минска.

Об этом в беседе с информационным агентством «НьюИнформ» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по мнению которого властям Белоруссии для обеспечения гармоничного развития государства необходимо определиться со своими приоритетами. И в этом вопросе, уверен политолог, Минску могу помочь имеющиеся у него полезные связи, которые, однако, необходимо укреплять.

Будущее Белоруссии, по словам Кедми, определяется глубокими историческими связями этой страны с Россией. И сейчас Минску предстоит сделать выбор в вопросе, какой Белоруссия будет через одно, два и три десятилетия.

«Белорусские элиты, формирование которых происходит непосредственно сейчас, должны определить будущее страны. Все будет зависеть от понимания приоритетов элитами, — убежден израильский политолог. — Если они правильно поймут, что нужно стране и народу, то мы увидим динамично развивающееся государство, которое будет становиться крепче с каждым годом».

Кедми рассказал, от чего зависит будущее благополучие Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Самое главное, что необходимо понять Минску в нынешней ситуации, добавил Кедми, это то, что Белоруссии для развития по оптимальному сценарию необходима поддержка Российской Федерации. Поэтому хорошо, что между Белоруссией и Россией сохранились тесные исторические связи, которые послужат базой для выстраивания и развития дальнейшего международного сотрудничества, заключил политолог.