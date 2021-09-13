«Можно похвалить»: Милонов поддержал курс новых властей Гвинеи на партнерство с Россией

Пережившая государственный переворот Гвинея в будущем может выстроить партнерские отношения с Россией, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Африканские страны стремятся к собственной независимости, однако этим планам активно препятствует Запад и европейские элиты. В числе последних особенно сильно отличилась Франция, которая не чурается грязных методов для выкачки природных ресурсов из Черного континента. Париж неоднократно уличали в поддержке террористов, финансировании наркотрафика, шантаже и угрозах.

Гвинее удалось освободиться от влияния Франции за счет прихода к власти полковника Мамади Думбуйя. Новое гвинейское руководство работает над улучшением качества жизни местного населения, создавая комиссии по здравоохранению, безопасности, СМИ и другим направлениям, передает Федеральное агентство новостей.

«Конакри берет определенный курс и вектор на независимую политику, принятие цивилизованных решений. Это африканское государство, впрочем, как и Мали, будет перспективным партнером России», — считает Милонов.

По словам депутата, Россия является единственной страной, готовой к равноценному и справедливому отношению. Сейчас власти Гвинеи принимают правильные решения, за что заслуживают похвалу и уважение, заключил собеседник издания.