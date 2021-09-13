Полиция сообщила о задержании сбежавшего из ИВС Александра Мавриди

Заключенный Александр Мавриди, который сбежал из подмосковного ИВС в августе этого года, был задержан правоохранительными органами.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что беглеца обнаружили в московском районе Митино на улице Дубравной. Мавриди пытался оказать сопротивление, но был арестован правоохранительными органами и доставлен в местное подразделение СКР.

«Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам явился в правоохранительные органы», — заявила Волк.

Таким образом, все пять беглецов из ИВС подмосковного города Истра задержаны. Побег был совершен 6 августа 2021 года.