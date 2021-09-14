Соединенные Штаты Америки, Канада и Великобритания развязали в 2013 году против Украины гибридную войну, которую они в 2014 году выиграли, после чего установили в Киеве оккупационный режим.

Такое мнение в интервью газете «Комсомольская правда» высказал известный российский политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков, по мнению которого Евромайдан, победивший в Киеве в феврале 2014 года и был результатом «гибридной войны», развязанной против Украины США, Великобританией и Канадой.

Добившись успеха в свержении легитимно избранных украинских властей, Вашингтон, Оттава и Лондон поставили у власти в Киеве нужных им политиков, сформировав таким образом оккупационный режим, перед которым ими поставлена задача по уничтожению Украины, как государства.

«Главными врагами Украины эти страны, как это не покажется кому-то странным, и являлись. Они в 2013-м ей объявили гибридную войну. А в 2014-м ее выиграли. И установили оккупационный режим главная цель которого в конечном счете – ликвидация Украины. Преобразование ее в колонию», — объяснил Марков.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

А от жителей этих обновленных территорий, которые когда-то были Украиной, будет требоваться хорошее знание английского языка, для того, чтобы они могли воевать за американские интересы, в войнах, которые США и их сателлиты продолжат вести по всему миру, заключил Сергей Марков.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что английский язык необходимо сделать на Украине вторым государственным языком, и обучать ему детей с первого класса школы. Кроме того, Данилов предложил перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу. Свои предложения чиновник обосновал тем, что английский язык якобы является языком «цивилизованного общения».