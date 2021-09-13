Шугалей назвал профессионалами сыгравших его и Суэйфана актеров

Съемочная группа и актеры фильма «Шугалей-3. Возвращение» собрались в одном кинозале с прототипом истории социологом Максимом Шугалеем и певицей Татьяной Булановой.

Почетные гости закрытого просмотра ленты в одном из залов Санкт-Петербурга выступили перед сеансом. Буланова вживую исполнила саундтрек к фильму «Путь домой», настроив зрителей на нужный лад. Артистка также рассказала, как создавалась песня, передает Федеральное агентство новостей.

«Она очень легкая, очень красивая. Написала практически с первого дубля. Когда песня хорошая — петь ее легко», — отметила Буланова.

Максим Шугалей поделился впечатлениями от актерской игры Кирилла Полухина и Олега Абаляна, исполнивших главные роли. Социолог признался, что давно знаком с артистами и полностью им доверяет.

«Мы часто встречались с актерами. Они мне задавали вопросы, которые, может быть, помогали им создать образ. Консультаций и согласований со мной не было. Я знаю ребят уже давно. Полностью им доверяю. Они — профессионалы. Снимались в тяжелейших условиях», — рассказал Шугалей.

Зрители признались, что третья часть картины понравилась им больше всего. Она содержит в себе весь спектр переживаний, которые передаются аудитории.