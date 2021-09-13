Заслуженная артистка поделилась деталями предстоящего концерта в честь Александра Невского

Большой концерт по случаю 800-летия Александра Невского состоится 17 сентября в Александро-Невской Лавре, рассказала заслуженная артистка России Валентина Копылова-Панченко.

Руководитель хора при театре «Мюзик-Холл» поделилась воспоминаниями, как появилась идея провести такое мероприятие. Оказывается, участники конкурса композиторов в честь 300-летия Александро-Невской лавры проявили большой интерес к творческому состязанию и прислали огромное количество работ, посвященных русскому князю. Это и навело на мысль организовать большой концерт, который теперь уже получил благословение владыки лавры Назария.

По словам Копыловой-Панченко, в этом году участниками концерта станут, как петербургские композиторы, так и священнослужители. Кроме того, организаторы мероприятия подготовили для гостей сюрприз — выступление ансамбля гусляров.

«Директор духовно-просветительского центра Александро-Невской лавры "Святодуховский", отец Илия будет читать на концерте житие, которое будет сопровождаться песнопением», — добавила руководитель оперного хора в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Накануне по случаю празднования круглой даты со дня рождения Александра Невского небо над Северной столицей озарил салют. Его залпы дал дивизион Михайловской военной академии, который находится на территории Петропавловской крепости.