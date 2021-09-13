Представители МХТ им. Чехова прокомментировали состояние здоровья госпитализированного Любшина

Актер Станислав Любшин был госпитализирован прямо со сцены МХТ имени Чехова. В пресс-службе театра прокомментировали состояние артиста.

По словам представителей пресс-службы театра, причиной госпитализации артиста стало его падение со сцены. У Любшина обнаружена не тяжелая травма головы.

«Это произошло во время спектакля. Травма не тяжелая, просто несчастный случай на сцене. Его увезли в больницу. Он действительно находится в больнице. Но мы перестраховались, чтобы он там побыл подольше, примерно неделю», — заявили в пресс-службе МХТ им. Чехова.

В больнице подтвердили, что травму Любшин получил в театре. Уточняется, что артисты МХТ им. Чехова из-за плотного графика часто репетируют по вечерам, из-за этого снижается их концентрация, сообщает News.ru.

В апреле Любшину исполнилось 88 лет, но он по-прежнему не хочет уходить со сцены. На счету артиста несколько десятков ролей в кино, среди которых такие картины, как «Кин-дза-дза!», «Царь Иван Грозный», сериал «Годунов».