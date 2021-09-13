Оператор Tele2 обязан отменить повышение тарифов по требованию ФАС

Федеральная антимонопольная служба потребовала от сотового оператора Tele2 отменить необоснованное повышение тарифов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Ведомство завершило рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Т2 Мобайл». ФАС установила, что увеличение стоимости тарифов не обусловлено ростом затрат компании. Поэтому, как признали специалисты службы, Tele2 нарушил антимонопольное законодательство.

Tele2 повысил тарифы на услуги сотовой связи для более 12 млн абонентов в начале 2021 года в среднем на 13%. После этого в ФАС стали поступать жалобы от клиентов. Дело в отношении Tele2 было заведено в феврале 2021 года. Теперь, после завершения расследования, сотовый оператор обязан вернуть тарифы на прежний уровень.