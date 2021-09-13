RT: фигурантка «санитарного дела» Соболь находится в Литве

Соратница блогера Алексея Навального, юрист Любовь Соболь находится в Литве. Российские журналисты установили, что она ведет эфиры на YouTube из студии в Вильнюсе.

Близкий к ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана в России экстремистской и запрещена на территории страны) источник телеканала RT отметил, что Соболь планирует продолжить производство передач и на канале «Навальный Live». По его словам, в Вильнюсе также находится бывший коллега юриста Георгий Албуров.

Суд ранее назначил Соболь наказание по «санитарному делу». Решение предполагает 1,5 года лишения свободы. Адвокаты соратницы Навального подали апелляцию, и она смогла покинуть страну с помощью юридической лазейки — отсутствия домашнего ареста и подписки о невыезде. В начале августа она полетела в Турцию, а потом направилась в Литву.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России