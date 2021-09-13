Погребинский: украинские власти создают в стране атмосферу сумасшедшего дома

Идею латинизации Украины невозможно реализовать на практике, так как она не встретит понимания у населения, а у властей страны нет возможностей, чтобы устроить подобную революцию.

Такое мнение высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, слова которого приводит информагентство «ПолитЭксперт».

Ранее идею перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу высказал глава Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, который также предложил сделать английский язык на Украине вторым государственным, так как английский, по словам чиновника, является «языком цивилизованного общения».

Однако, по мнению Михаила Погребинского, эта затея в украинском обществе обречена на провал.

«Думаю, если бы проводили опрос на эту тему, то вряд ли набралось 10% за эту идею, — 90% были бы против. Эти глупости, которые регулярно говорят наши руководители, создают атмосферу сумасшедшего дома, в котором мы живем», — подчеркнул эксперт.

Также Погребинский добавил, что украинские власти просто нет обладают возможностями для проведения в стране подобных революционных перемен. Но за Киев, по его словам, намерен продолжать продвигать английский язык среди украинцев, чтобы за счет этого притеснять русскоязычных граждан.

youtube.com / Boris Grischenko

«Я не против того, чтобы было гарантировано обучение с первого класса детей на английском языке. Это хорошо. Главное при этом не вытеснять русский язык, чем занимается украинская власть», — объяснил свою позицию политолог.

В заключение же Михаил Погребинский выразил уверенность в том, что те украинцы, кто предпочитал использовать для общения дома и на работе русский язык, продолжат это делать и в дальнейшем.

Напомним, ранее Михаил Погребинский прокомментировал идею советника главы Офиса украинского президента Алексея Арестовича о переименовании Украины в Русь, назвав это предложение троллингом. При этом политолог отметил, что в последнее время многие украинские политики, в том числе и Арестович, и президент страны Владимир Зеленский сделали троллинг своим «любимым жанром».