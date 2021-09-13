На площадке для хранения строительных материалов в Анапе погиб 17-летний рабочий

В Анапе возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего рабочего. Молодой человек погиб на площадке для хранения стройматериалов во время стажировки при приеме на работу.

По данным пресс-службы регионального СУ СК, трагедия произошла поздно вечером 12 сентября в селе Юровка под Анапой. Подросток проходил стажировку при приеме на работу в коммерческую компанию. Однако молодого человека не обеспечили должными средствами защиты и не ознакомили с техникой безопасности при нахождении на площадке для хранения строительных материалов.

Во время работы автоматической сеялки песка руку подростка затянуло в приводной вал конвейерной ленты. На место были незамедлительно вызваны медики, однако полученные травмы оказались слишком тяжелыми, и прибывшим врачам оставалось констатировать лишь смерть молодого человека.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении иных работ, повлекшего по неосторожности смерть несовершеннолетнего). Правоохранители назначили комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий, в ходе которых они намерены установить обстоятельства трагедии, вычислить виновных и привлечь их к ответственности.