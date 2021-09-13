Судан исключил строительство базы ВМФ РФ в обмен на денежный взнос от Москвы

Суданский дипломат Онур Ахмад Онур заявил, что информация о том, что Хартум просит РФ об экономической помощи в обмен на размещение военной базы, не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что суданская сторона хочет пересмотреть соглашение о размещении российской базы в республике. Хартум якобы готов к размещению российской морской базы на своей территории в обмен на экономическую помощь.

Временный поверенный в делах республики в России Онур Ахмад Онур в беседе с РИА Новости опроверг данную информацию, отметив, что Судан не запрашивал какой-либо финансовой помощи в связи с соглашением о военной базе. Дипломат напомнил, что Россия и Судан являются давними партнерами. По его словам, у Хартума и Москвы хорошие отношения во всех сферах, передает Федеральное агентство новостей.

«Наши отношения начались давно, поэтому запрашивать какие-то платежи было бы просто-напросто плохо для отношений», — сказал Онур.

Дипломат подчеркнул, что Хартум планирует внести в договор с Россией незначительные изменения. При этом Онур выразил уверенность, что соглашение с Москвой о создании в Порт-Судане российской военно-морской базы будет подписано «в ближайшее время».