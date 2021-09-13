Зеленский заявил о снижении влияния США в мире после отказа Байдена взять Украину в НАТО

Владимир Зеленский рассказал, как беседовал с Джо Байденом о вступлении страны в НАТО. По словам президента Украины, США не могут обеспечить Киеву членство в Североатлантическом альянсе из-за сопротивления со стороны Евросоюза.

Подробности разговора с Байденом Зеленский сообщил в интервью телеканалу CNN. Во время встречи с американским коллегой украинский лидер «совершенно прямо спросил», когда государство примут в альянс.

«Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня". Полагаю, я слышал от него подобную риторику еще до нашей встречи. Я уверен, что это правда, на сегодняшний день это так», — пересказал слова Байдена президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что это «не слишком хорошая для США позиция с точки зрения влияния», но сразу попросил прощения за озвученное мнение. Он уверен — Соединенные Штаты «отправляют сигнал Европе» о необходимости принять Украину в НАТО.

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В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после выполнения обязательств и внесение вклада в «усиление евроатлантической безопасности». В Киеве же официально заявляют о «войне с Россией», что противоречит конституции альянса: страна, участвующая в военном конфликте, не может быть принята в НАТО.

Подробнее о других обстоятельствах, исключающих украинское членство в Североатлантическом альянсе в ближайшее время, читайте в нашей статье.