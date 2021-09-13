Максим Шугалей оказал помощь в решении проблемы с нехваткой мест в петербургском детсаду

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей не смог оставить без внимания проблему нехватки мест в детском саду в Шушарах. О ситуации социолог узнал из новостей в СМИ и соцсетях.

В Telegram-канале ученый отметил, что на юге Петербурга построили детский сад на 415 мест. Однако на фоне активной застройки жильем на место в этом учреждении претендуют почти 700 семей.

Максим Шугалей констатировал, что отчасти понимает недовольство родителей, которые жаловались через СМИ на нехватку кроватей, игрушек и шкафчиков. Социолог не остался в стороне и решил оказать помощь. Ученый приехал в детский сад №49, с собой он привез раскладушки с ортопедическим основанием, матрасы и постельное белье для 35 малышей.