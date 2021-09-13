В Нидерландах рассказали о магии числа «семь» в деле крушения Boeing MH17

Гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, двое детей которого погибли в результате крушения над Донбассом рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», выступил на судебных слушаниях по делу о трагедии и рассказал о «символичности» цифры 7.

О продолжении слушаний в нидерландском суде по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в июле 2014 года рассказывает Федеральное агентство новостей, отмечая, что на процессе начали выступать родственники жертв авиакатастрофы.

Слушания проходят под Амстердамом на территории охраняемого комплекса Схипхол. В понедельник, 13 сентября, суд выслушал отца двоих погибших в катастрофе детей – Эверта ван Зайтвелда, который рассказал о «проклятии чисел».

По словам мужчины, цифра 7, которая означает «завершенность» сыграла свою зловещую роль в трагедии.

«Эта цифра присутствует в наименовании рейса — МН17, в дате трагедии — 17.07.2014. Этот рейс на тот момент выполнялся на протяжении 17 лет. Жертвы были гражданами 17 государств. Тип самолета — Boeing 777», — заявил ван Зайтвелд.

Кроме того, мужчина заявил, что он уверен в том, что рейс, которым на отдых в Куала-Лумпур летели его дети, был сбит намеренно с целью оказания влияния на ход боевых действий, шедших в то время на востоке Украины.

Новостное агентство «Харьков». / Андрей Тюнников

Напомним, ранее свидетель по делу о крушении рейса МН17 Сандер Эссерс вызвал на суде переполох, озвучив крайне неудобный для украинской стороны вопрос о том, почему Киев не закрыл для полетов гражданской авиации воздушное пространство над территорией, где к лету 2014 году уже несколько месяцев шли активные боевые действия.

Также ранее сообщалось, что председательствующий на процессе о крушении малайзийского «Боинга» судья Хендрик Стейнхейс заявил, что решение будет вынесено до конца 202 года. Однако российские эксперты выразили сомнение в том, что это произойдет в указанный срок.