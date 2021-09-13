Житель Саратовской области напал с ножом на сотрудников правоохранительных органов

Житель Советского района Саратовской области напал с ножом на прибывших на его вызов сотрудников полиции. По данному факту организована проверка.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в селе Пионерское. Местный житель вызвал к себе наряд полиции, однако причину этого не назвал. Когда правоохранители приехали на место, сельчанин вышел к ним, держа руки за спиной. На просьбу настороженных полицейских показать предмет, который он держит, мужчина внезапно начал гнаться за одним из стражей порядка с ножами, явно намереваясь ранить его.

Второй правоохранитель среагировал практически моментально и не дал дебоширу причинить вред напарнику. Буйного мужчину задержали и заключили под стражу. В настоящий момент по данному факту организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.