Показ фильма «Шугалей-3. Возвращение» проходит в Санкт-Петербурге

Показ остросюжетного фильма «Шугалей-3. Возвращение» проходит в Санкт-Петербурге. На сеанс прибыли прототип главного героя ленты Максим Шугалей и певица Татьяна Буланова.

Жители Северной столицы получили возможность не только увидеть картину на большом экране, но и встретиться с ее создателями. Специальными гостями показа стали глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, чья история легла в основу фильма, а также певица Татьяна Буланова. Ее песня «Путь домой» стала саундтреком ленты и прозвучала в ходе мероприятия.

Показ проходит в кинотеатре ТРЦ «Жемчужная плаза», сообщает Федеральное агентство новостей.

Федеральное агентство новостей /

Третья часть саги рассказывает о новом путешествии Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана. На этот раз они отправляются в Египет с задачей спасти бывшего управляющего банка. «Шугалей-3» собрал высокие оценки аудитории. Пользователи сервиса Wink поставили ему 9 из 10 баллов. Зрители с «КиноПоиска» и Okko также встретили проект очень тепло. Помимо актеров в съемках картины поучаствовали сам социолог Максим Шугалей, журналист Евгений Поддубный и певица Татьяна Буланова.

«Шугалей-3» доступен в онлайн-кинотеатрах IVI, Okko, Wink, KION, MEGOGO, «КиноПоиск», МегаФон ТВ, Билайн ТВ и «Кино1ТВ». Любители смотреть фильмы на большом экране могут посетить сеансы в кинотеатрах Петербурга.