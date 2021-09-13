Боевые роботы «Нерехта» и «Уран-9» продемонстрировали свои возможности на учениях «Запад-2021»

Министерство обороны России впервые использовало нескольких роботов на учениях «Запад-2021».

Ударные роботы «Уран-9» и «Нерехта» показали свою мощь в ходе стратегических военных учений «Запад-2021», отметили в комментарии журналистам представители Минобороны РФ.

Устройства были применены на полигоне Мулино Нижегородской области. Разработки задействовали в боевых порядках подразделений общевойскового назначения при осуществлении обороны. Эксплуатация проводилась во время розыгрыша практических действий войск.

«Уран-9» и «Нерехта» являются роботами разведки и огневой поддержки. «Ураны-9» занимались на учениях ликвидацией живой силы противника и его бронетехники с расстояния от 3 до 5 км. Для этого робот пользовался ракетным комплексом «Атака», реактивными пехотными огнеметами и 30-мм пушками. Об этом пишет ТАСС.

«Нерехту» вооружили 12,7-мм пулеметом «Корд», а также 30-мм гранатометом АГ-30М. В Минобороны отметили, что «Нерехта» может использоваться для огневой поддержки и при разведке. Спектр возможностей робота включает также корректировку огня и доставку снаряжения.